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  4. ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
Англия
03 декабря 2023, 00:15 |
1388
2

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта

«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут

03 декабря 2023, 00:15 |
1388
2
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле со старта поединка и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

Для Ярмолюка это был второй старт в основе «Брентфорда».

На 55-й минуте встречи украинец отлично показал себя в атаке команды, сделав невероятный финт на левом фланге, а также отлично продвинув мяч в штрафную соперника.

Английские комментаторы расхвалили Егора:

«Ярмолюк... Его второй матч со старта в Премьер-лиге, а выглядит так, будто он здесь как дома».

В итоге в этой атаке был заработан угловой после которого был забит второй гол «Брентфорда».

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
прям нагадує як колись так хорвати почали феєрити в топ-чемпіонатах, гарна база була для збірної, те саме чекає і Україну в майбутньому
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+4
Roman serhi
Ярмолюк вообще будет нашим самым большим талантом....Ого го будет игрок 
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0
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