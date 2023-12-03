2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле со старта поединка и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

Для Ярмолюка это был второй старт в основе «Брентфорда».

На 55-й минуте встречи украинец отлично показал себя в атаке команды, сделав невероятный финт на левом фланге, а также отлично продвинув мяч в штрафную соперника.

Английские комментаторы расхвалили Егора:

«Ярмолюк... Его второй матч со старта в Премьер-лиге, а выглядит так, будто он здесь как дома».

В итоге в этой атаке был заработан угловой после которого был забит второй гол «Брентфорда».

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта