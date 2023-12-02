Игорь ЖАБЧЕНКО: «Попросил игроков Нивы не торопиться с трудоустройством»
Коуч «Нивы» – о прекращении существования клуба из Бузовой
2 декабря стало известно, что ФК «Нива» (Бузовая) прекращает свое функционирование. Теперь слово за Центральным Советом ПФЛ, который на своем заседании должен принять решение о снятии этой команды с перволигового первенства Украины.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua теперь уже бывший главный тренер бузовской «Нивы» Игорь Жабченко рассказал о последних новостях из расположения команды:
– Сегодня я встречался с президентом клуба Эфендиевым, убеждал его, что надо приложить усилия, чтобы доиграть сезон до конца, тогда после многолетнего перерыва будет проще вернуться в ПФЛ, но меня не услышали.
– То, что Эфендиев потерял интерес к «Ниве», стало для вас неожиданностью?
– Конечно, ведь еще несколько дней назад после окончания первого этапа мы с ним анализировали выступление «Нивы» и оценивали шансы на завоевание 3 или 4-го места в «чемпионской» группе, что давало право на переходные поединки с аутсайдерами УПЛ. Поверьте, ничто не предвещало краха, другого слова не подберешь.
– Возможно, на решение Эфендиева повлияли не совсем удачные выступления «Нивы» в последних турах?
– С его стороны я никаких претензий не слышал. И хотя в «чемпионской» группе «Нива» начинала бы второй этап на девятом месте, но отставание от лидирующей группы не было критическим.
– Если уж зашла речь о выступлении бузовчан на финише первого этапа, то почему они несколько притормозили, ведь долгое время уступали в группе «А» только фавориту – «Карпатам»?
– Определенного спада можно было ожидать, ведь мы укомплектовывали «Ниву» в довольно короткие сроки, новички находились в разной готовности и это, конечно, повлияло на стабильности игры.
– По информации нашего источника у футболистов «Нивы» были годовые контракты, не будут ли они теперь требовать компенсации за преждевременное расторжение сделок?
– Сложно сказать, это решение должны принимать сами футболисты и их агенты. Хотя ФК «Нива» (Бузовая) уже больше не существует и расчет по зарплате мы получили за ноябрь включительно.
– Поскольку тренерский штаб и футболисты бузовской «Нивы» оказались, образно говоря, у разбитого корыта только сегодня, то о каких-то вариантах с продолжением карьеры еще рано говорить?
– Вы правы, тем более был убежден, что проект с созданием в Бузовой боеспособной команды – длительный. Однако есть то, что имеем. Сейчас я открыт для переговоров. Мое преимущество в том, что я могу прийти с группой квалифицированных игроков, выступавших под моим руководством за «Ниву». У меня с ними есть договоренность, чтобы они не принимали поспешных решений по трудоустройству.
Ранее стало известно, что все игроки «Нивы» из Бузовой стали свободными агентами.
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