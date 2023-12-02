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Украина. Первая лига
02 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:45
592
0

Игроки бузовской Нивы стали свободными агентами

Футболисты получили соответствующие документы

02 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:45
592
0
Игроки бузовской Нивы стали свободными агентами
ФК Нива Б.

Как стало известно Sport.ua, сегодня все игроки перволиговой «Нивы» из Бузовой стали свободными агентами. С ними произведен расчет по зарплате за ноябрь включительно.

По информации нашего источника, с 1 декабря 2023 года ФК «Нива» (Бузовая) прекратил свое функционирование. Президент клуба Октай Эфендиев принял решение прекратить финансирование команды, которая снимется с перволигового первенства Украины, хотя не исключено, что через несколько лет «Нива» вернется в большой футбол.

По итогам первого этапа «Нива» из Бузовой заняла четвертое место в группе А, набрав 27 очков и завоевала право выступать в «чемпионской» группе.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с бузовской «Нивой».

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Нива Бузовая Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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