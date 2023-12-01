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  4. КАДЕНКО: Возможно, удастся, чтобы Нива Бузова доиграла сезон до конца
Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:15
758
1

КАДЕНКО: Возможно, удастся, чтобы Нива Бузова доиграла сезон до конца

Президент ПФЛ – о ситуации вокруг «Нивы» с Бузовой

01 декабря 2023, 18:46 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:15
758
1
КАДЕНКО: Возможно, удастся, чтобы Нива Бузова доиграла сезон до конца
Александр Каденко

Сообщения в СМИ о том, что перволиговый ФК «Нива» (Бузовая) может прекратить функционирование, имели немалую огласку.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с бузовской «Нивой»:

– Я имел разговор с президентом этого ФК Октаем Эфендиевым, который проинформировал о своем намерении приостановить финансирование «Нивы». По моей информации, на это есть несколько причин. Мы договорились до 7 декабря сосредоточиться на поиске путей, которые бы позволили футболистам «Нивы», по крайней мере, доиграть текущий сезон до конца. Если в ближайшие дни не удастся найти нового инвестора или предложенные нами варианты спасения не устроят Эфендиева, то тогда ФК «Нива» (Бузовая) должен официально сообщить о снятии с перволигового первенства Украины, а Центральный Совет ПФЛ на своем заседании должен утвердить это решение.

Согласно Регламенту, в «чемпионскую» группу вместо бузовчан попадет «Буковина», которая заняла следующее за проходным место в турнирной таблице после первого этапа в группе, из которой снялась «Нива». Тогда в группе «выбывания» будут выступать девять клубов. И напрямую понизятся в классе не три, а два аутсайдера. Однако все эти решения должен утвердить ЦС ПФЛ. Все же, надеемся, что бузовская «Нива» удержится на плаву.

После первого этапа «Нива» (Бузовая) заняла четвертое место в группе «А» Первой лиги, набрав 27 очков. С учетом, пунктов набранных командами группы «Б» подопечные Игоря Жабченко - на девятой позиции в «чемпионской» группе.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Бузовая инсайд Александр Каденко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Вопрос довольно интересный... Я бы на месте ОПГ УАФ решил его очень просто. Надо вего лишь профинансировать выступление команды до конца сезона, если, конечно, ОПГ УАФ беспокоится о развитии футбола в стране, как записано в Уставе этой коррумпированной организации. Деньги есть на залог для своего предводителя павелки, значит есть деньги и для такой благородной цели, как удержать команду в чемпионате страны. Слабо?
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