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Украина. Премьер лига02 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:37
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Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
02 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:37
346
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В воскресенье, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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