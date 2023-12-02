В воскресенье, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

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«Шахтер» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».