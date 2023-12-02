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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.12.2023 17:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:37
346
0

Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:37
346
0
Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист 1925». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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