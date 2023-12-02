Малиновский не сыграет в следующем матче за Дженоа. Что произошло?

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.

На 56-й украинец получил желтую карточку, а на 73-й был заменен на Сейду Фини.

Для Малиновского этот горчичник стал 5-м в текущем чемпионате Италии. Таким образом он пропустит следующий матч «Дженоа» в Серии А из-за перебора желтых карточек.

В кампании 2023/24 у Руслана 2 гола и 2 ассиста в футболке «грифонов» в 13 матчах.