Малиновский не сыграет в следующем матче за Дженоа. Что произошло?
В 14-м туре Серии А Руслан отметился забитым голом в ворота «Эмполи»
2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.
На 56-й украинец получил желтую карточку, а на 73-й был заменен на Сейду Фини.
Для Малиновского этот горчичник стал 5-м в текущем чемпионате Италии. Таким образом он пропустит следующий матч «Дженоа» в Серии А из-за перебора желтых карточек.
В кампании 2023/24 у Руслана 2 гола и 2 ассиста в футболке «грифонов» в 13 матчах.
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