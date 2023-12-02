В воскресенье, 3 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист 1925».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.