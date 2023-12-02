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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 19:24 |
449
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги

02 декабря 2023, 19:24 |
449
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист 1925».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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