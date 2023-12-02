Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Металлист 1925
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 3 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Металлист 1925».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 17.00.
«Шахтер» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.
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