Владимир ПЯТЕНКО: «К сожалению, пропустили быстрый гол от полячек»
Тренер женской сборной – о поражении в Польше
Женская сборная Украины проиграла очередной поединок Лиги наций В футболисткам Польши - 0:1 и потеряла все шансы повыситься в классе.
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему не удалось достичь в Сталевой Воле положительного результата:
– На финишной прямой не все зависело только от нас. Надо было, чтобы в поединке предпоследнего тура сборная Греции не уступила сербкам. Тогда бы в случае победы над полячками у украинок оставались шансы пробиться в Лигу А.
- Когда женская сборная Украины выходила на поле стадиона в Сталевой Воле, уже было известно о победе балканок в Греции. Это как-то повлияло на действия ваших подопечных?
– Не думаю. Во-первых, девушки вряд ли знали об итоге матча в Греции, во-вторых, у нас был четкий план на игру, который нужно было выполнять.
– Что вы имели в виду?
– Мы начинали со схемы 5-4-1, которая при атаке трансформировалась в 4-4-2 или 3-4-3. Важно было нейтрализовать активность полячек на флангах, действовать у своих владений компактно, чтобы не возникало свободных зон, куда бы врывалась бомбардир соперниц Пайор. В общем, эти установки подопечные выполнили.
- Но полячки таки забили быстрый гол.
– Он был, как говорится, из разряда необязательных. Возможно, сказалось то, что мы не адаптировались сразу к травяному газону, ведь из-за непогоды в Польше тренировались исключительно на искусственном покрытии. Но постепенно отодвинули игру от своих ворот и во втором тайме уже диктовали условия.
– Лидер нападения полячек Пайор, выступающая за немецкий «Вольфсбург», благодаря плотной опеке ушла с поля без своего гола, однако и наши девушки практически не угрожали воротам соперниц.
- Почему же, полумоменты были, но, к сожалению, завершающим «выстрелам» не хватало точности. Хотя по игре мы не заслуживали поражения.
– Украинская сборная играла в оптимальном составе?
– Я считаю, что незаменимых игроков не бывает. Были определенные кадровые проблемы, но у сборной должна быть длинная скамья запасных. Значит, с той же реализацией где-то не доработали.
- Что дальше?
– 5 декабря сыграем с Сербией. Сегодня отправляемся из Жешува транзитом через Варшаву в Белград. И в заключительном противостоянии будем настраиваться только на победу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очевидно, в ближайшее время свой шанс на «Олд Траффорд» получит турок Алтай Байындыр
Победу одержала Лу Жанмонно