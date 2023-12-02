Владимир ПЯТЕНКО: «К сожалению, пропустили быстрый гол от полячек»

Женская сборная Украины проиграла очередной поединок Лиги наций В футболисткам Польши - 0:1 и потеряла все шансы повыситься в классе.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему не удалось достичь в Сталевой Воле положительного результата:

– На финишной прямой не все зависело только от нас. Надо было, чтобы в поединке предпоследнего тура сборная Греции не уступила сербкам. Тогда бы в случае победы над полячками у украинок оставались шансы пробиться в Лигу А.

- Когда женская сборная Украины выходила на поле стадиона в Сталевой Воле, уже было известно о победе балканок в Греции. Это как-то повлияло на действия ваших подопечных?

– Не думаю. Во-первых, девушки вряд ли знали об итоге матча в Греции, во-вторых, у нас был четкий план на игру, который нужно было выполнять.

– Что вы имели в виду?

– Мы начинали со схемы 5-4-1, которая при атаке трансформировалась в 4-4-2 или 3-4-3. Важно было нейтрализовать активность полячек на флангах, действовать у своих владений компактно, чтобы не возникало свободных зон, куда бы врывалась бомбардир соперниц Пайор. В общем, эти установки подопечные выполнили.

- Но полячки таки забили быстрый гол.

– Он был, как говорится, из разряда необязательных. Возможно, сказалось то, что мы не адаптировались сразу к травяному газону, ведь из-за непогоды в Польше тренировались исключительно на искусственном покрытии. Но постепенно отодвинули игру от своих ворот и во втором тайме уже диктовали условия.

– Лидер нападения полячек Пайор, выступающая за немецкий «Вольфсбург», благодаря плотной опеке ушла с поля без своего гола, однако и наши девушки практически не угрожали воротам соперниц.

- Почему же, полумоменты были, но, к сожалению, завершающим «выстрелам» не хватало точности. Хотя по игре мы не заслуживали поражения.

– Украинская сборная играла в оптимальном составе?

– Я считаю, что незаменимых игроков не бывает. Были определенные кадровые проблемы, но у сборной должна быть длинная скамья запасных. Значит, с той же реализацией где-то не доработали.

- Что дальше?

– 5 декабря сыграем с Сербией. Сегодня отправляемся из Жешува транзитом через Варшаву в Белград. И в заключительном противостоянии будем настраиваться только на победу.