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  4. Лион после увольнения тренера назначил нового спортивного директора
Франция
02 декабря 2023, 12:15 |
107
0

Лион после увольнения тренера назначил нового спортивного директора

Перед Давидом Фрийо поставлена задача поиска наставника

02 декабря 2023, 12:15 |
107
0
Лион после увольнения тренера назначил нового спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Фрийо

Французский «Лион», который прозябает на дне турнирной таблицы в Лиге 1, назначил нового спортивного директора.

Как сообщает официальный клубный сайт, им стал Давид Фрийо. Руководство «Лиона» поставило перед ним задачу поиска нового главного тренера вместо уволенного на днях итальянца Фабио Гроссо, который сможет вывести команду из затянувшегося кризиса.

Добавим, что 50-летний специалист ранее работал на аналогичной должности в «Марселе», а также занимался скаутингом в «Сент-Этьенне», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Отметим, что семикратный чемпион Франции после 12 матчей набрал всего 7 очков и замыкает турнирную таблицу Лиги 1, отставая от спасительного 15-го места на пять баллов.

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Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу спортивный директор Марсель Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Источник ФК Лион
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