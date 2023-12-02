Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси заявил, что пожалел о жесте Топо Джиджио на ЧМ-2022 перед ван Галом
Чемпионат мира
02 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 05:01
97
0

Месси заявил, что пожалел о жесте Топо Джиджио на ЧМ-2022 перед ван Галом

В четвертьфинале мундиаля аргентинцы вырвали победу у нидерландцев в серии пенальти

02 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 05:01
97
0
Месси заявил, что пожалел о жесте Топо Джиджио на ЧМ-2022 перед ван Галом
Twitter. Лионель Месси

Звездный аргентинский форварда американского «Интер Майами» и победитель ЧМ-2022 Лионель Месси рассказал о жесте Топо Джиджио перед тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале мундиаля:

«Меня беспокоит, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда таким не был.

На поле может случиться миллион вещей, и это остаётся на нём. Но чтобы перед игрой, желая разжечь ситуацию, выразить неуважение – я никогда этого не делал и не люблю, когда со мной так поступают. Я думаю, что ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказывался. Это вещи, которые мне не нравятся.

Идея сделать жест Топо Джиджио появилась у меня тогда, и я автоматически пожалел об этом. Подумал: «вот идиот, что я делаю, они еще могут сравнять». Такие вещи обычно происходят», – сказал Месси.

Месси реализовал 11-метровый на 73-й минуте в четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды, сделав счет 2:0. После этого Лео сделал жест, названный в честь героя детского шоу Топо Джиджио, приложив открытые ладони к ушам, и сделав это напротив ван Гала.

В итоге Нидерланды сумели отыграться и перевели игру в экстратаймы. Судьба поединка решилась в серии пенальти, которую Аргентина выиграла со счетом 4:3.

По теме:
«Мне и моей семье было плохо»: Месси – о критике на родине до ЧМ-2022
Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон
Источник. Месси хотел перейти в Манчестер Сити, но Гвардиола отказал
Луи ван Гал Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Аргентина ЧМ-2022 по футболу
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов
Футбол | 01 декабря 2023, 21:51 4
Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов
Пушич получил еще одного ассистента. Это 3-кратный чемпион Нидерландов

Крис ван дер Верден в качестве футболиста достигал успехов с ПСВ

Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером
Футбол | 01 декабря 2023, 23:59 0
Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером
Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером

Перед этим «Монца» сравняла счет на 90+1 минуте

Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01.12.2023, 19:03
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
Футбол | 01.12.2023, 17:37
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Биатлон | 01.12.2023, 17:07
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 22
Футбол
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
30.11.2023, 00:15 19
Футбол
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 16
Футбол
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
30.11.2023, 22:13 1
Футбол
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
30.11.2023, 12:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем