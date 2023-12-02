Месси заявил, что пожалел о жесте Топо Джиджио на ЧМ-2022 перед ван Галом

Звездный аргентинский форварда американского «Интер Майами» и победитель ЧМ-2022 Лионель Месси рассказал о жесте Топо Джиджио перед тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале мундиаля:

«Меня беспокоит, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда таким не был.

На поле может случиться миллион вещей, и это остаётся на нём. Но чтобы перед игрой, желая разжечь ситуацию, выразить неуважение – я никогда этого не делал и не люблю, когда со мной так поступают. Я думаю, что ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказывался. Это вещи, которые мне не нравятся.

Идея сделать жест Топо Джиджио появилась у меня тогда, и я автоматически пожалел об этом. Подумал: «вот идиот, что я делаю, они еще могут сравнять». Такие вещи обычно происходят», – сказал Месси.

Месси реализовал 11-метровый на 73-й минуте в четвертьфинале ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды, сделав счет 2:0. После этого Лео сделал жест, названный в честь героя детского шоу Топо Джиджио, приложив открытые ладони к ушам, и сделав это напротив ван Гала.

В итоге Нидерланды сумели отыграться и перевели игру в экстратаймы. Судьба поединка решилась в серии пенальти, которую Аргентина выиграла со счетом 4:3.