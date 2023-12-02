В матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

На 11-й минуте хавбек Душан Влахович не реализовал пенальти, но уже через минуту его партнер Адриен Рабьо открыл счет.

Драматичной получилась концовка поединка. Хавбек Валентин Карбони сравнял счет для хозяев на 90+1 минуте.

Однако финальный аккорд оказался за Ювентусом. На 90+4 минуте Федерико Гатти принес победу бьянконери (2:1).

«Ювентус» набрал 33 очка и стал лидером чемпионата Италии, опередив «Интер» на один пункт.

Серия А. 14-й тур, 1 декабря

Монца – Ювентус – 1:2

Голы: Карбони, 90+1 – Рабьо, 12, Гатти, 90+4

Незабитый пенальти: Влахович, 11

Видеообзор матча