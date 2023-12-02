Монца – Ювентус – 1:2. Смена лидера в Серии A. Видео голов и обзор
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В матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
На 11-й минуте хавбек Душан Влахович не реализовал пенальти, но уже через минуту его партнер Адриен Рабьо открыл счет.
Драматичной получилась концовка поединка. Хавбек Валентин Карбони сравнял счет для хозяев на 90+1 минуте.
Однако финальный аккорд оказался за Ювентусом. На 90+4 минуте Федерико Гатти принес победу бьянконери (2:1).
«Ювентус» набрал 33 очка и стал лидером чемпионата Италии, опередив «Интер» на один пункт.
Серия А. 14-й тур, 1 декабря
Монца – Ювентус – 1:2
Голы: Карбони, 90+1 – Рабьо, 12, Гатти, 90+4
Незабитый пенальти: Влахович, 11
Видеообзор матча
События матча
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