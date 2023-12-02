Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Ювентус – 1:2. Смена лидера в Серии A. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Монца
01.12.2023 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 декабря 2023, 01:43 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:51
25
0

Монца – Ювентус – 1:2. Смена лидера в Серии A. Видео голов и обзор

Команда Массимилиано Аллегри возглавила турнирную таблицу

02 декабря 2023, 01:43 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:51
25
0
Монца – Ювентус – 1:2. Смена лидера в Серии A. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

На 11-й минуте хавбек Душан Влахович не реализовал пенальти, но уже через минуту его партнер Адриен Рабьо открыл счет.

Драматичной получилась концовка поединка. Хавбек Валентин Карбони сравнял счет для хозяев на 90+1 минуте.

Однако финальный аккорд оказался за Ювентусом. На 90+4 минуте Федерико Гатти принес победу бьянконери (2:1).

«Ювентус» набрал 33 очка и стал лидером чемпионата Италии, опередив «Интер» на один пункт.

Серия А. 14-й тур, 1 декабря

Монца – Ювентус – 1:2

Голы: Карбони, 90+1 – Рабьо, 12, Гатти, 90+4

Незабитый пенальти: Влахович, 11

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Valentin Carboni (Монца).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
По теме:
Козлы поднялись со дна. Кельн минимально обыграл Дармштадт в Бундеслиге
Лас-Пальмас в большинстве обыграл Хетафе и вошел в топ-8 Ла Лиги
Страсбург на выезде проиграл Реймсу. Соболь весь матч оставался в резерве
Ювентус Серия A Монца чемпионат Италии по футболу пенальти Адриен Рабьо видео голов и обзор Душан Влахович Федерико Гатти Массимилиано Аллегри
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Футбол | 01 декабря 2023, 07:00 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги

Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Футбол | 01 декабря 2023, 22:43 7
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав
Динамо поехало в Ужгород на матч с Минаем. Шовковский обнародовал состав

Коуч столичного клуба рассчитывает на 22 футболистов

Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту
Футбол | 01.12.2023, 23:43
Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту
Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01.12.2023, 19:03
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?
Футбол | 01.12.2023, 10:33
Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?
Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
30.11.2023, 22:13 1
Футбол
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
30.11.2023, 00:15 19
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
30.11.2023, 00:30 5
Футбол
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
30.11.2023, 13:19 10
Футбол
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
30.11.2023, 12:53 3
Футбол
Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу
Известны теннисистки, которые сыграют на Aus Open по защищенному рейтингу
30.11.2023, 07:24
Теннис
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
30.11.2023, 00:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем