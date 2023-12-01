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Чемпионат Италии
Монца
01.12.2023 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
01 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2023, 00:14
112
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Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером

Перед этим «Монца» сравняла счет на 90+1 минуте

01 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2023, 00:14
112
0
Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

На 11-й минуте хавбек Душан Влахович не реализол пенальти, но уже через минуту его партнер Адриен Рабьо открыл счет

Драматичной получилась концовка поединка. Хавбек Валентин Карбони сравнял счет для хозяев на 90+1 минуте.

Однако финальный аккорд оказался за Ювентусом. На 90+4 минуте Федерико Гатти принес победу бьянконери (2:1).

«Ювентус» набрал 33 очка и стал лидером чемпионата Италии, опередив «Интер» на один пункт.

Топ Серии A: Ювентус (33), Интер (32), Милан (26), Наполи (24), Рома (21), Болонья (21), Аталанта (20), Фиорентина (20), Монца (18).

Серия А. 14-й тур, 1 декабря

Монца – Ювентус – 1:2

Голы: Карбони, 90+1 – Рабьо, 12, Гатти, 90+4

Незабитый пенальти: Влахович, 11

Турнирная таблица

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Ювентус Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Душан Влахович пенальти Адриен Рабьо Федерико Гатти
Источник Sport.ua
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