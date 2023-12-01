Драма в конце. Ювентус вырвал победу у Монцы на 90+4 минуте и стал лидером
Перед этим «Монца» сравняла счет на 90+1 минуте
В матче 14-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
На 11-й минуте хавбек Душан Влахович не реализол пенальти, но уже через минуту его партнер Адриен Рабьо открыл счет
Драматичной получилась концовка поединка. Хавбек Валентин Карбони сравнял счет для хозяев на 90+1 минуте.
Однако финальный аккорд оказался за Ювентусом. На 90+4 минуте Федерико Гатти принес победу бьянконери (2:1).
«Ювентус» набрал 33 очка и стал лидером чемпионата Италии, опередив «Интер» на один пункт.
Топ Серии A: Ювентус (33), Интер (32), Милан (26), Наполи (24), Рома (21), Болонья (21), Аталанта (20), Фиорентина (20), Монца (18).
Серия А. 14-й тур, 1 декабря
Монца – Ювентус – 1:2
Голы: Карбони, 90+1 – Рабьо, 12, Гатти, 90+4
Незабитый пенальти: Влахович, 11
Турнирная таблица
FT | ⌛️ | Kick-starting December with a 𝘭𝘢𝘵𝘦 win 🎊#MonzaJuve pic.twitter.com/x4K7nppd0a— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 1, 2023
Finale all’U-Power Stadium.#ACMonza #MonzaJuventus #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/lORVOmgi61— AC Monza (@ACMonza) December 1, 2023
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