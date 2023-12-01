1 декабря в 21:45 в матче 14-го тура Серии A играют «Монца» и «Ювентус».

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Лидеры Серии A: Интер (32), Ювентус (30), Милан (26), Наполи (24), Рома (21), Болонья (21), Аталанта (20), Фиорентина (20), Монца (18).

Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция