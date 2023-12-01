Италия01 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:40
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Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 21:45 матч 14-го тура чемпионата Италии
01 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:40
148
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1 декабря в 21:45 в матче 14-го тура Серии A играют «Монца» и «Ювентус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лидеры Серии A: Интер (32), Ювентус (30), Милан (26), Наполи (24), Рома (21), Болонья (21), Аталанта (20), Фиорентина (20), Монца (18).
Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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