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Чемпионат Италии
Монца
01.12.2023 21:45 – 57 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:40
148
0

Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 21:45 матч 14-го тура чемпионата Италии

01 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:40
148
0
Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 21:45 в матче 14-го тура Серии A играют «Монца» и «Ювентус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лидеры Серии A: Интер (32), Ювентус (30), Милан (26), Наполи (24), Рома (21), Болонья (21), Аталанта (20), Фиорентина (20), Монца (18).

Монца – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Монца Ювентус
Источник Sport.ua
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