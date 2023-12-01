«Настоящая личность»: тен Хаг назвал Онана вторым лучшим вратарем в АПЛ
Несмотря на ляпы, главный тренер «МЮ» похвалил своего голкипера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, несмотря на частую критику в адрес вратаря «красных дьяволов» Андре Онана, похвалил своего голкипера.
«Если анализировать его игру, то вы увидите, что он второй лучший вратарь в АПЛ, основываясь на статистике. У него хорошо идут дела, но он понимает, что в Лиге чемпионов допустил несколько ошибок.
В целом за пять месяцев он проявил себя неплохо. Вы все видели, как он реагирует на плохие выступления. В Мюнхене он сыграл недостаточно уверенно, но против «Бернли» был великолепен. У него сильный характер. Онана — настоящая личность. Он справится с любыми сложностями», — цитирует тен Хага ESPN.
Отметим, что Онана с момента перехода из миланского «Интера» сыграл за «МЮ» во всех турнирах 20 матчей, в которых пропустил 33 мяча. Теперь камерунец думает, ехать ли ему на Кубок африканских наций в составе своей сборной, поскольку боится потерять место основного голкипера в клубе.
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