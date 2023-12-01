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  4. «Настоящая личность»: тен Хаг назвал Онана вторым лучшим вратарем в АПЛ
Англия
01 декабря 2023, 19:14 |
219
0

«Настоящая личность»: тен Хаг назвал Онана вторым лучшим вратарем в АПЛ

Несмотря на ляпы, главный тренер «МЮ» похвалил своего голкипера

01 декабря 2023, 19:14 |
219
0
«Настоящая личность»: тен Хаг назвал Онана вторым лучшим вратарем в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Андре Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, несмотря на частую критику в адрес вратаря «красных дьяволов» Андре Онана, похвалил своего голкипера.

«Если анализировать его игру, то вы увидите, что он второй лучший вратарь в АПЛ, основываясь на статистике. У него хорошо идут дела, но он понимает, что в Лиге чемпионов допустил несколько ошибок.

В целом за пять месяцев он проявил себя неплохо. Вы все видели, как он реагирует на плохие выступления. В Мюнхене он сыграл недостаточно уверенно, но против «Бернли» был великолепен. У него сильный характер. Онана — настоящая личность. Он справится с любыми сложностями», — цитирует тен Хага ESPN.

Отметим, что Онана с момента перехода из миланского «Интера» сыграл за «МЮ» во всех турнирах 20 матчей, в которых пропустил 33 мяча. Теперь камерунец думает, ехать ли ему на Кубок африканских наций в составе своей сборной, поскольку боится потерять место основного голкипера в клубе.

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Андре Онана Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник ESPN
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