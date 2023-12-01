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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух серьезно относится к Заре»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 18:29 |
238
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух серьезно относится к Заре»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Зарей»

01 декабря 2023, 18:29 |
238
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух серьезно относится к Заре»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры 16-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Команда тренируется в обычном режиме и готовится к выездному матчу с «Зарей». Хочется реабилитироваться после неудачного поединка с «Динамо» как в плане результата, так и в игровом плане. «Рух» серьезно относится к «Заре» – это представитель Украины в еврокубках. В составе луганчан собраны качественные футболисты, поэтому нашу команду ожидает непростое противостояние.

Сейчас несколько усложнит игру погода – при таких условиях и качестве полей игрокам обеих команд трудно будет демонстрировать все, на что они способны. Это касается не только нашего матча, но и вообще будущих двух туров, которые будут сыграны до зимней паузы. Впрочем все сейчас в одинаковых условиях и «Рух» готов к серьезному сопернику – «Заре». Конечно, надо будет адаптироваться к качеству полей и погодных условий – это непосредственно будет влиять на игру.

К матчу с «Зарей» мы подходим с привычным настроем, как и к каждому сопернику – с желанием получить положительный результат. Для молодежи «Руха» каждая игра является опытом и толчком для развития футболистов. Игроки стараются действовать на поле с позиции силы, хотя и не всегда так получается, но у команды есть свой стиль и мы на хорошем уровне провели первый круг УПЛ. Бывало, что случались и провальные матчи, но это объясняется отсутствием стабильности. Впрочем, у каждого из наших футболистов есть желание проводить каждый поединок на качественном уровне».

Матч «Заря» – «Рух» состоится 4 ноября в 13:00 по киевскому времени. Ранее луганчане разгромно уступили «Генту».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Заря Луганск Заря - Рух
Источник ФК Рух Львов
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