Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух серьезно относится к Заре»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры 16-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Команда тренируется в обычном режиме и готовится к выездному матчу с «Зарей». Хочется реабилитироваться после неудачного поединка с «Динамо» как в плане результата, так и в игровом плане. «Рух» серьезно относится к «Заре» – это представитель Украины в еврокубках. В составе луганчан собраны качественные футболисты, поэтому нашу команду ожидает непростое противостояние.

Сейчас несколько усложнит игру погода – при таких условиях и качестве полей игрокам обеих команд трудно будет демонстрировать все, на что они способны. Это касается не только нашего матча, но и вообще будущих двух туров, которые будут сыграны до зимней паузы. Впрочем все сейчас в одинаковых условиях и «Рух» готов к серьезному сопернику – «Заре». Конечно, надо будет адаптироваться к качеству полей и погодных условий – это непосредственно будет влиять на игру.

К матчу с «Зарей» мы подходим с привычным настроем, как и к каждому сопернику – с желанием получить положительный результат. Для молодежи «Руха» каждая игра является опытом и толчком для развития футболистов. Игроки стараются действовать на поле с позиции силы, хотя и не всегда так получается, но у команды есть свой стиль и мы на хорошем уровне провели первый круг УПЛ. Бывало, что случались и провальные матчи, но это объясняется отсутствием стабильности. Впрочем, у каждого из наших футболистов есть желание проводить каждый поединок на качественном уровне».

Матч «Заря» – «Рух» состоится 4 ноября в 13:00 по киевскому времени. Ранее луганчане разгромно уступили «Генту».