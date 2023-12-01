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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 17:49 |
296
1

Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах

Судя по всему, Валерий Иващенко не сможет руководить «пивоварами» в первых весенних турах

01 декабря 2023, 17:49 |
296
1
Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Комитет этики УАФ заинтересовался словами главного тренера столичной «Оболони» Валерия Иващенко о том, что «женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола, не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках».

Как сообщает Tribuna.com, глава соответствующего дисциплинарного органа УАФ Франческо Баранка уже начал производство насчет высказываний специалиста.

Скорее всего, Иващенко ожидает дисквалификация в несколько матчей, которые будут сыграны уже в весенней стадии чемпионата. Напомним, в прошлом сезоне форвард «Динамо» Владислав Ванат раскритиковал в интервью работы Екатерины Монзуль в проигранном матче киевлян против «Ингульца», после чего был отстранен на три поединка.

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Валерий Иващенко Комитет этики и честной игры УАФ Франческо Баранка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу дисквалификация Владислав Ванат Динамо Киев
Источник Трибуна
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Комментарии 1
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valerafan1
А що такого забороненого сказав пан Іващенко? Якщо за це наказувати і всим баранкам з УАФ платити за це гроші, то футбольна спільнота потребує негайного переформатування.
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