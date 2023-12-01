Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах

Комитет этики УАФ заинтересовался словами главного тренера столичной «Оболони» Валерия Иващенко о том, что «женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола, не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках».

Как сообщает Tribuna.com, глава соответствующего дисциплинарного органа УАФ Франческо Баранка уже начал производство насчет высказываний специалиста.

Скорее всего, Иващенко ожидает дисквалификация в несколько матчей, которые будут сыграны уже в весенней стадии чемпионата. Напомним, в прошлом сезоне форвард «Динамо» Владислав Ванат раскритиковал в интервью работы Екатерины Монзуль в проигранном матче киевлян против «Ингульца», после чего был отстранен на три поединка.