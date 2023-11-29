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  4. ИВАЩЕНКО – об арбитрах-женщинах: «Не успевают, нуждаются в подсказках»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 11:44 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:37
402
4

ИВАЩЕНКО – об арбитрах-женщинах: «Не успевают, нуждаются в подсказках»

Главный тренер «Оболони» рискует нарваться на неприятности за свои высказывания

29 ноября 2023, 11:44 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:37
402
4
ИВАЩЕНКО – об арбитрах-женщинах: «Не успевают, нуждаются в подсказках»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер столичной «Оболони» Валерий Иващенко раскритиковал судейство в отечественном футболе в целом и практику привлечения женщин-арбитров к работе на матчах высшего дивизиона.

«Каждый тур с судейством какие-то скандалы, недоразумения. Судьи слишком часто в центре внимания. Подключают женщин к судейству, как, например, к нашей игре 11 ноября с «Ворсклой» (матч судила Кристина Козорог. – Прим.). Это логично, женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках.

Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы работать в женском футболе. Темп другой, физиология другая, другие скорости. Стыки, подкаты, другие нюансы – лучше судил бы чувствующий футбол судья, игравший в него. По книге смотреть на моменты – это неправильно», – заявил Иващенко в комментарии «Украинскому футболу».

После таких высказываний наставник рискует заработать дисквалификацию на предстоящие поединки своей команды. Подобный прецедент уже был с форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом, раскритиковавшим после игры с «Ингульцем» Екатерину Монзуль, после чего получил трехматчевую дисквалификацию за сексистские высказывания.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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Умник
А что он такого сказал?
Темп в мужском футболе выше чем в женском это логично.
Он никого не ущемлял.
Это тоже самое как сейчас мужики лезут в художественную гимнастику))).
Причина и Монзуль реально догонят Дубинчака или Коноплю или Мирошниченко?.
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0
potemkin78
не токо в футболе, в волейболе вообще кошмар твориться
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0
KIEWADIM
ну да, бускай баби баб судят. Кто такое придумал
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0
serhiy
Поганому танцюристу теж щось мішає !..
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0
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