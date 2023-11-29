ИВАЩЕНКО – об арбитрах-женщинах: «Не успевают, нуждаются в подсказках»

Главный тренер столичной «Оболони» Валерий Иващенко раскритиковал судейство в отечественном футболе в целом и практику привлечения женщин-арбитров к работе на матчах высшего дивизиона.

«Каждый тур с судейством какие-то скандалы, недоразумения. Судьи слишком часто в центре внимания. Подключают женщин к судейству, как, например, к нашей игре 11 ноября с «Ворсклой» (матч судила Кристина Козорог. – Прим.). Это логично, женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках.

Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы работать в женском футболе. Темп другой, физиология другая, другие скорости. Стыки, подкаты, другие нюансы – лучше судил бы чувствующий футбол судья, игравший в него. По книге смотреть на моменты – это неправильно», – заявил Иващенко в комментарии «Украинскому футболу».

После таких высказываний наставник рискует заработать дисквалификацию на предстоящие поединки своей команды. Подобный прецедент уже был с форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом, раскритиковавшим после игры с «Ингульцем» Екатерину Монзуль, после чего получил трехматчевую дисквалификацию за сексистские высказывания.