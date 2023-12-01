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Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 15:24 | Обновлено 01 декабря 2023, 15:37
857
0

Вице-президент Нивы Бузова: «Время найти нового инвестора еще есть»

Один из руководителей бузовской «Нивы» пока не хочет верить в закрытие клуба

01 декабря 2023, 15:24 | Обновлено 01 декабря 2023, 15:37
857
0
Вице-президент Нивы Бузова: «Время найти нового инвестора еще есть»
ФК Нива Бузовая

Бывший игрок, а ныне вице-президент «Нивы» из Бузовой Владислав Подолянюк прокомментировал Sport.ua ситуацию с вероятным снятием команды с чемпионата Первой лиги.

— К сожалению, президент «Нивы» Октай Эфендиев действительно решил приостановить финансирование клуба, — говорит Подолянюк, — Возможно, конечно, кого-то заинтересует команда Первой лиги, и у нас сменится спонсор, но во время таких времен я очень в этом сомневаюсь.

— Обидно. Посреди сезона, и шла команда неплохо...
— Согласен, парадоксально и больно.

— Когда мы с вами в последний раз общались в конце ноября, еще действительно и намеков не было?
— После игры с «Эпицентром»? Тогда еще не было известно. Я имел свои сомнения и мысли, но это были чисто мои предположения, не более. Действительно, я узнал обо всем немножко раньше, чем весь этот интернет. Только отошел от этого за несколько дней... Я единственный, кто начинал от А и дошел до Я, от района до такой вершины... Для меня это туман, если честно, какой-то ступор, апатия, я просто еще не принял это. Не знаю, может, какая-то вера, что все наладится, может, появится какой-то другой инвестор. Будем видеть.

— Ну, а кто будет искать того инвестора? Вряд ли президенту это надо...
— Возможно, и так. Здесь не так, чтобы искать, просто сейчас уже пойдет огласка по Интернету, возможно, кого-то заинтересует клуб Первой лиги. Хотя я понимаю, что найти человека или людей, которые захотят вложить несколько миллионов, будет не так и легко. Но, в принципе, время есть, можно, почему не попробовать?

— Но игроки уже уйдут... Завтра они получат документы на руки.
— Ну у нас команда почти с нуля летом собиралась, поэтому ничего нового.

По итогам первого этапа Первой лиги «Нива» из Бузовой с 27 очками заняла 4-е место в группе А. Весной команда Игоря Жабченко должна была выступить в той десятке, которая будет разыгрывать две прямые путевки в УПЛ и два пропуска в стыковые матчи за право повыситься в классе.

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Источник Sport.ua
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