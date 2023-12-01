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Польша
01 декабря 2023, 14:24 |
1417
0

ВИДЕО. Хет-трик в Польше. Экс-игрок Динамо забил гол после гениального паса

Илья Шкурин помог клубу «Сталь» Мелец выиграть матч в чемпионате

01 декабря 2023, 14:24 |
1417
0
ВИДЕО. Хет-трик в Польше. Экс-игрок Динамо забил гол после гениального паса
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Шкурин

Бывший игрок киевского «Динамо» Илья Шкурин, который сейчас защищает цвета клуба «Сталь» Мелец, трижды отличился в матче 16 тура чемпионата Польши против «Погони» из Щецина (3:2).

Уже на шестой минуте он забил гол после гениальной передачи латвийского полузащитника Алвиса Яунземса, который одним касанием оставил в дураках всю оборону соперников, в том числе и голкипера.

Соперники сравняли счет и вышли вперед еще до конца первого тайма, но во втрой половине встречи Шкурин реализовал еще один отличный разрезной пас партнера и сравнял счет, а на 84-й – оформил хет-трик после розыгрыша углового.

Отметим, что в составе киевского «Динамо» Шкурин сыграл 11 матчей, голов не забивал, но сделал 5 ассистов.

Не удивительно, что Шкурин попал в команду недели от игры EA Sports FC 24.

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Илья Шкурин Динамо Киев Сталь Мелец Погонь Щецин
Источник Sport.ua
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