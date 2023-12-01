Володько не вышла на матч 1/4 финала в Трнаве

Украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) не смогла продолжить успешное выступление на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).

В 1/4 финала украинка должна была сразится против восьмой сеяной Моны Бартель из Германии (№270 WTA), но не вышла на поединок.

Трнава. 1/4 финала

Мона Бартель (Германия) – Катерина Володько (Украина) – техническая победа

В первых двух раундах Катерина отдала всего 7 геймов в сумме своим соперницам, выбив первую сеяную дарью Снигур.

Отметим, что ранее украинка выиграла 2 из 3 матчей против Бартель.

В следующем раунде Мона сразится против Франчески Курми (№341 WTA) или Кристины Младенович (№251 WTA).