ITF01 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:23
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Катерина Володько – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Трнаве
01 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:23
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1 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).
В 1/4 финала украинка сразится против Моны Бартель из Германии (№270 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
Обновлено: Володько не смогла выйти на матч, дальше идет Бартель
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ранее выиграла два очных матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№341 WTA) или Кристины Младенович (№251 WTA).
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