Катерина Володько – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).

В 1/4 финала украинка сразится против Моны Бартель из Германии (№270 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Обновлено: Володько не смогла выйти на матч, дальше идет Бартель

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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ранее выиграла два очных матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№341 WTA) или Кристины Младенович (№251 WTA).

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