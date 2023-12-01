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ITF
01 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:23
194
0

Катерина Володько – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Трнаве

01 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:23
194
0
Катерина Володько – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

1 декабря украинская теннисистка Катерина Володько (№273 WTA) продолжит выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).

В 1/4 финала украинка сразится против Моны Бартель из Германии (№270 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Обновлено: Володько не смогла выйти на матч, дальше идет Бартель

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ранее выиграла два очных матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Франчески Курми (№341 WTA) или Кристины Младенович (№251 WTA).

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Источник Sport.ua
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