1 декабря в 19.00 женская сборная Украины проведет поединок 5-го тура группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч Украина – Польша пройдет на стадионе Сталь в польском городе Сталева Воля.

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Следующий поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в 20:00 в сербском городке Старая Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia).

Украинская команда собралась во Львове вечером 25 ноября сразу после завершения финального матча Кубка Украины. Затем делегация женской сборной Украины прибыла в город польский Жешув, где провела учебно-тренировочный сбор.

И.о. главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко: «Травмированную Анастасию Воронину из «Колоса» заменила Ольга Басанская из «Кривбасса», а Марину Шайнюк из «Ворсклы» — Тамила Химич из «Жилстроя-1». Уже в Жешуве травмировалась Ольга Овдийчук из турецкого «Фомгета», и пришлось срочно вызвать Яну Малахову из словенского «Мура Нона». Настроение у моих подопечных боевое, шанс повыситься в классе еще есть, поэтому будем бороться до конца».

Для того, чтобы сразиться за второе место и иметь возможность через плей-офф подняться в Лигу А, сине-желтым нужно дважды победить в декабрьских матчах и надеяться, что Сербия не выиграет в Греции. Чтобы напрямую не вылететь в Лигу С, сине-желтым нужно набирать как можно больше пунктов, чтобы не пропустить вперед Грецию и не стать худшей третьей командой в Лиге В.

Украина – Польша. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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