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Лига наций
01 декабря 2023, 02:21 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:47
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0

ПЯТЕНКО: «В составе женской сборной Украины произошли три изменения»

1 декабря сине-желтые проведут матч 5-го тура Лиги наций против Польши

01 декабря 2023, 02:21 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:47
20
0
ПЯТЕНКО: «В составе женской сборной Украины произошли три изменения»
УАФ. Владимир Пятенко

Женская сборная Украины 1 и 5 декабря проведет два заключительных поединка в групповом турнире дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч 5-го тура Украина – Польша пройдет 1 декабря на стадионе «Сталь» в польском городе Сталева Воля, начало – в 19:00 по киевскому времени. Поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в сербском городке Старая Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Начало игры – в 20:00 по Киеву.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды:

– Перед тем, как отправиться в польский Ряшев на четырехдневный этап подготовки, мы собрались во Львове, где побывали на финале Кубка Украины. Поединок, в котором участвовали 12 игроков сборной, представлявших «Ворсклу» и «Кривбасс», понравился, но очень важно, чтобы обошлось без травм. К сожалению, Анна Петрик из «Ворсклы» не избежала повреждения. Хорошо, что оно оказалось несерьезным, и полтавчанка уехала с нами в Польшу.

– Однако кадровые изменения в сборной после последних поединков в Лиге наций с гречанками произошли…

– Травмированную Анастасию Воронину из «Колоса» заменила Ольга Басанская из «Кривбасса», а Марину Шайнюк («Ворскла») – Тамила Химич («Жилстрой-1»). Уже в Ряшеве травмировалась Ольга Овдийчук из турецкого Фомгета, и пришлось срочно вызвать Яну Малахову из словенского ФК Мура Нона.

– На сборе в Ряшеве все идет по плану?

– К сожалению, из-за снегопадов мы еще не тренировались на натуральном газоне. Приходится ограничиваться занятиями в манеже на искусственном покрытии.

– Какой информацией о польках владеете?

– У них также есть кадровые потери, но капитан сборной, Ева Пайор, защищающая цвета немецкого «Вольфсбурга», – в строю. Именно она в первом матче с нашей командой оформила дубль, и многое будет зависеть от того, удастся ли ее нейтрализовать.

Настроение у моих подопечных боевое, шанс повыситься в классе еще есть, поэтому будем бороться до конца.

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Назван состав женской сборной Украины на матчи с Польшей и Сербией
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Источник Украинская ассоциация футбола
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