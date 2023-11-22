Назван состав женской сборной Украины на матчи с Польшей и Сербией

Женская сборная Украины 1 и 5 декабря проведет два заключительных матча в групповом турнире дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч 5-го тура Украина – Польша пройдет 1 декабря на стадионе «Сталь» в польском городе Сталева Воля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Поединок 6 тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в сербском городе Старая Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia), начало игры – в 20:00 по Киеву.

Для подготовки к этим поединкам вождь женской сборной Украины Владимир Пятенко вызвал 23 игрока.

Соберется команда во Львове вечером 25 ноября сразу после завершения финального матча Кубка Украины. На следующий день делегация отправится в город Жешув (Польша), где и состоится учебно-тренировочный сбор.

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Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Кривбасс» Кривой Рог), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Жилстрой-1» Харьков).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе – «Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).