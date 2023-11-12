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Лига наций
12 ноября 2023, 10:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:07
151
0

Определены место и время начала матча женских сборных Сербии и Украины

Поединок пройдет 5 декабря в 20:00 в сербском городе Стара Пазова

12 ноября 2023, 10:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:07
151
0
Определены место и время начала матча женских сборных Сербии и Украины
УАФ

5 декабря национальная женская сборная Украины сыграет заключительный поединок в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Футбольный союз Сербии утвердил место домашнего матча национальной женской команды Сербии со сборной Украины.

Поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в сербском городке Старая Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Начало игры – в 20:00 по Киеву.

Перед этим поединком состоится матч 5-го тура Украина – Польша. Он пройдет 1 декабря на стадионе «Сталь» в городе Сталева Воля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

Футбол (женщины). Лига наций B

Турнирная таблица

5-й тур, 01.12.2023

  • Украина – Польша
  • Греция – Сербия

6-й тур, 05.12.2023

  • Сербия – Украина
  • Польша – Греция
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Источник Украинская ассоциация футбола
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