Определены место и время начала матча женских сборных Сербии и Украины
Поединок пройдет 5 декабря в 20:00 в сербском городе Стара Пазова
5 декабря национальная женская сборная Украины сыграет заключительный поединок в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций.
Футбольный союз Сербии утвердил место домашнего матча национальной женской команды Сербии со сборной Украины.
Поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в сербском городке Старая Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Начало игры – в 20:00 по Киеву.
Перед этим поединком состоится матч 5-го тура Украина – Польша. Он пройдет 1 декабря на стадионе «Сталь» в городе Сталева Воля (начало – в 19:00 по киевскому времени).
Футбол (женщины). Лига наций B
Турнирная таблица
5-й тур, 01.12.2023
- Украина – Польша
- Греция – Сербия
6-й тур, 05.12.2023
- Сербия – Украина
- Польша – Греция
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