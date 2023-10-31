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Лига наций
31 октября 2023, 19:15 | Обновлено 31 октября 2023, 19:26
3942
1

Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций

Подопечные Владимира Пятенко добилась первой победы в турнире

31 октября 2023, 19:15 | Обновлено 31 октября 2023, 19:26
3942
1
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
УАФ

31 октября в матче 4-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА женская сборная Украины, выступающая в квартете 3 дивизиона В, в номинально домашнем матче в Ираклионе померялась силами с командой Греции.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу украинок, в составе которых на 32-й минуте автором единственного гола стала Дарья Апанащенко.

Напомним, сборная Украины смогла выиграть после поражения от команд Сербии (1:2), Польши (1:2) и той же Греции (1:2).

В группе 3 дивизиона В Украина поднялась на 3-е место, имея 3 очка, как и команда Греции, но лучшие дополнительные показатели. Выше идут Польша (9 пунктов) и Сербия (6 очков). Они очный матч 4-го тура проведут позже.

1 декабря украинок ждет встреча с полячками.

Женская Лига наций-2023/2024. Группа В3

Украина – Греция – 1:0

Гол: Апанащенко, 32.

Украина: Келюшик, Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко, Семкив, Гирин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдийчук (Андрухив, 51), Глущенко (Калинина, 88).

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Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Греции по футболу Владимир Пятенко Дарья Апанащенко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Swed
Да уж. Это должна  быть уже третья победа.)   А тут еле отбились, хотя 2:0 можно было сделать несколько раз.
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