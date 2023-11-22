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22 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:15
534
0

Владимир ПЯТЕНКО: «26 ноября отправляемся в Жешув на тренировочный сбор»

Главный тренер женской сборной – о последних новостях в команде

22 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:15
534
0
Владимир ПЯТЕНКО: «26 ноября отправляемся в Жешув на тренировочный сбор»
УАФ. Владимир Пятенко

Первого и пятого декабря женская сборная Украины по футболу проведет завершающие поединки в Лиге наций, соответственно, с полячками и сербками.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря команды:

«Определились с составом, который будет привлечен в декабрьских поединках. По сравнению с октябрьскими матчами с гречанками есть две замены: вместо травмированной Анастасии Ворониной из «Колоса» и Марины Шайнюк («Ворскла») пригласили Ольгу Басанскую («Кривбасс») и Тамилу Химич («Жилстрой-1»).

26 ноября отправляемся в польский Жешув, где проведем учебно-тренировочный сбор. А накануне соберемся во Львове и посетим финальный поединок Кубка Украины. В нем, кстати, примут участие 12 футболисток сборной, которые защищают цвета «Ворсклы» и «Кривбасса», которые будут спорить за почетный приз.

У женской сборной Украины еще остаются шансы в Лиге наций повыситься в классе, но не все уже зависит только от нас. Будем бороться до конца», – сказал Пятенко.

Пока в активе лидера – сборной Польши – 10 очков. Сербки отстают на три пункта. У украинок и гречанок по три очка, но наши занимают третье место благодаря дополнительным показателям.

Ранее стало известно, где женская сборная Украины сыграет завершающий поединок в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций против сборной Сербии.

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Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин инсайд
Источник Sport.ua
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