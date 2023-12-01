В пятницу, 1 декабря, состоится поединок 5-го тура женской Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Украины и Польши. Игра пройдет в польском городе Сталева Воля на поле стадиона «Сталь», начало – в 19:00.

В четырех предыдущих поединках украинки трижды проиграли и один раз выиграли. Первая победа состоялась только в четвертом туре, минимально была одолена сборная Греции. Шансы на выход из группы есть, но нужно пытаться брать в следующих матчах максимум очков, с чем явно возникнут проблемы. В матче первого круга победу одержали полячки со счетом 2:1 (все три матча украинки проиграли с таким счетом).

«Перед тем, как отправиться в польский Ряшев на четырехдневный этап подготовки, мы собрались во Львове, где побывали на финале Кубка Украины. Поединок, в котором участвовали 12 игроков сборной, представлявших «Ворсклу» и «Кривбасс», понравился, но очень важно, чтобы обошлось без травм. К сожалению, Анна Петрик из «Ворсклы» не избежала повреждения. Хорошо, что оно оказалось несерьезным, и полтавчанка уехала с нами в Польшу», – рассказал о подготовке команды главный тренер Владимир Пятенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Польша в украинской версии сайта.