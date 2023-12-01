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Лига Европы
Аталанта
30.11.2023 19:45 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
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Лига Европы
01 декабря 2023, 04:33 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:23
26
0

Аталанта – Спортинг – 1:1. Обе команды – в плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 04:33 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:23
26
0
Аталанта – Спортинг – 1:1. Обе команды – в плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Аталанта и Спортинг Лиссабон разошлись миром, обменявшись голами (1:1).

Обе команды вышли в стадию плей-офф Лиги Европы. Итальянская команда выиграла группу и сыграет сразу в 1/8 финала.

Спортинг со второго места попал в 1/16 финала ЛЕ, где сыграет с одной из команд, занявших 3-е место в группах Лиги чемпионов.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Аталанта (Италия) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:1

Голы: Скамакка, 23 – Эдвардс, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Лиссабон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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