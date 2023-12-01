Аталанта – Спортинг – 1:1. Обе команды – в плей-офф. Видео голов и обзор

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Аталанта и Спортинг Лиссабон разошлись миром, обменявшись голами (1:1).

Обе команды вышли в стадию плей-офф Лиги Европы. Итальянская команда выиграла группу и сыграет сразу в 1/8 финала.

Спортинг со второго места попал в 1/16 финала ЛЕ, где сыграет с одной из команд, занявших 3-е место в группах Лиги чемпионов.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Аталанта (Италия) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:1

Голы: Скамакка, 23 – Эдвардс, 56

Видео голов и обзор матча