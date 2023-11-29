В четверг, 30 ноября, «Аталанта» в пятом туре Лиги Европы сыграет с португальским «Спортингом». Матч состоится в итальянском Бергамо на стадионе «Стадио Атлети Адзурри д'Италия»

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Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа итальянская «Атланта» занимает первое место в группе D с десятью очками, а «Спортинг» идет вторым с семью баллами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аталанта – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица