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Аталанта
30.11.2023 19:45 - : -
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Лига Европы
29 ноября 2023, 22:18 |
45
0

Аталанта – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 19:45 матч группового этапа Лиги Европы

29 ноября 2023, 22:18 |
45
0
Аталанта – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта – Спортинг

В четверг, 30 ноября, «Аталанта» в пятом туре Лиги Европы сыграет с португальским «Спортингом». Матч состоится в итальянском Бергамо на стадионе «Стадио Атлети Адзурри д'Италия»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа итальянская «Атланта» занимает первое место в группе D с десятью очками, а «Спортинг» идет вторым с семью баллами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аталанта – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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