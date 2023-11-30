Экс-тренеру Шахтера покорилось историческое достижение с Брайтоном

В четверг, 30 ноября, проходят матчи пятого тура группового турнира Лиги Европы.

«Брайтон», который тренирует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, победил минимально на выезде греческий «АЕК» (0:1).

Благодаря этой победе английский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Для «Брайтона» это первый плей-офф еврокубков в истории команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роберто Де Дзерби может заменить Карло Анчелотти на тренерском кресле мадридского «Реала».