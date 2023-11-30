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Лига Европы
30 ноября 2023, 23:26 |
381
0

Экс-тренеру Шахтера покорилось историческое достижение с Брайтоном

Английский клуб впервые вышел в плей-офф еврокубков

30 ноября 2023, 23:26 |
381
0
Экс-тренеру Шахтера покорилось историческое достижение с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В четверг, 30 ноября, проходят матчи пятого тура группового турнира Лиги Европы.

«Брайтон», который тренирует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, победил минимально на выезде греческий «АЕК» (0:1).

Благодаря этой победе английский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Для «Брайтона» это первый плей-офф еврокубков в истории команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роберто Де Дзерби может заменить Карло Анчелотти на тренерском кресле мадридского «Реала».

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Источник Sport.ua
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