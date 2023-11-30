Лига Европы30 ноября 2023, 23:26 |
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Экс-тренеру Шахтера покорилось историческое достижение с Брайтоном
Английский клуб впервые вышел в плей-офф еврокубков
30 ноября 2023, 23:26 |
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В четверг, 30 ноября, проходят матчи пятого тура группового турнира Лиги Европы.
«Брайтон», который тренирует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, победил минимально на выезде греческий «АЕК» (0:1).
Благодаря этой победе английский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Для «Брайтона» это первый плей-офф еврокубков в истории команды.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роберто Де Дзерби может заменить Карло Анчелотти на тренерском кресле мадридского «Реала».
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