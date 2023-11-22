Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти

Бывший тренер донецкого «Шахтера», а сегодня наставник английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби может заменить Карло Анчелотти на тренерском кресле мадридского «Реала».

По сообщениям испанского источника sport.es, мадридский «Реал» установил контакт с Де Дзерби, чтобы изучить возможность его назначения на должность главного тренера после возможного ухода итальянца Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

В этом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби занимает восьмое место в АПЛ с 19 очками, также итальянский наставник впервые в истории вывел клуб в еврокубки.