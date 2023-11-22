Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Испания
22 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:52
1478
0

Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти

Мадридский клуб проявляет интерес к Де Дзерби

22 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:52
1478
0
Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший тренер донецкого «Шахтера», а сегодня наставник английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби может заменить Карло Анчелотти на тренерском кресле мадридского «Реала».

По сообщениям испанского источника sport.es, мадридский «Реал» установил контакт с Де Дзерби, чтобы изучить возможность его назначения на должность главного тренера после возможного ухода итальянца Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

В этом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби занимает восьмое место в АПЛ с 19 очками, также итальянский наставник впервые в истории вывел клуб в еврокубки.

По теме:
Еще один шанс для Лунина. Кепа не сыграет в следующем матче Реала
СТОИЧКОВ – о награде Golden Boy-2023: «Что выиграл Беллингем?»
Перес готов запускать Суперлигу даже без английских клубов
Карло Анчелотти Роберто Де Дзерби назначение тренера Реал Мадрид Брайтон
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Футбол | 21 ноября 2023, 15:58 1
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти

Нападающий сборной Украины аплодирует голкиперу «ПСЖ»

Отец ФЬЮРИ: «В Саудовской Аравии Тайсон выглядел неважно, что-то не так»
Бокс | 22 ноября 2023, 07:25 3
Отец ФЬЮРИ: «В Саудовской Аравии Тайсон выглядел неважно, что-то не так»
Отец ФЬЮРИ: «В Саудовской Аравии Тайсон выглядел неважно, что-то не так»

Отец британского боксера винит команду

Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Футбол | 21.11.2023, 14:17
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Футбол | 21.11.2023, 13:51
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Футбол | 22.11.2023, 12:54
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
21.11.2023, 06:08
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
21.11.2023, 21:55 4
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 2
Бокс
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 34
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем