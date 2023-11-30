Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Полесье
01.12.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:11
106
0

Полесье – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

30 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:11
106
0
Полесье – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 1 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Верес». Игра пройдет в Ровно стадионе «Авангард». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» - «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплеер будет добавлен позже.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Игорь Лучкевич трудоустроился в клубе УПЛ
Юрий Вирт назвал игрока Шахтера, который перейдет в топ-лигу после Судакова
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
Футбол | 30 ноября 2023, 16:58 7
К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК

У луганской команды остался 1 шанс

ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
Футбол | 30 ноября 2023, 22:30 2
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска

Серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, ждем извинений

«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2023, 11:11
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Бокс | 30.11.2023, 07:40
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Футбол | 30.11.2023, 03:55
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 5
Футбол
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
29.11.2023, 13:50 3
Бокс
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
29.11.2023, 20:29 14
Другие виды
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 20
Футбол
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
30.11.2023, 00:02 7
Футбол
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
29.11.2023, 13:39 17
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
30.11.2023, 00:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем