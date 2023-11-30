Украина. Премьер лига30 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:11
106
0
Полесье – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
30 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:11
106
0
В пятницу, 1 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Верес». Игра пройдет в Ровно стадионе «Авангард». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Полесье» - «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Верес»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплеер будет добавлен позже.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2023, 16:58 7
У луганской команды остался 1 шанс
Футбол | 30 ноября 2023, 22:30 2
Серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, ждем извинений
Бокс | 30.11.2023, 11:11
Бокс | 30.11.2023, 07:40
Футбол | 30.11.2023, 03:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2023, 15:23 5
29.11.2023, 13:50 3
29.11.2023, 16:06 23
29.11.2023, 20:29 14
29.11.2023, 00:23 20
30.11.2023, 00:02 7
29.11.2023, 13:39 17
30.11.2023, 00:30 5