В пятницу, 1 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Верес». Игра пройдет в Ровно стадионе «Авангард». Начало в 17:00.

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«Полесье» - «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплеер будет добавлен позже.