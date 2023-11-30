Украина. Премьер лига30 ноября 2023, 20:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги
30 ноября 2023, 20:50 |
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В пятницу, 1 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Верес».
Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.
«Полесье» – «Верес» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.
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