В пятницу, 1 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Верес».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.

«Полесье» – «Верес» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.