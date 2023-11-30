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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 20:50 |
369
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги

30 ноября 2023, 20:50 |
369
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
УПЛ

В пятницу, 1 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Верес».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.

«Полесье» – «Верес» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.

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Полесье – Верес. Текстовая трансляция матча
Полесье – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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