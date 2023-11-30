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Лига конференций
30 ноября 2023, 16:58 |
1163
3

К несчастью Зари. Маккаби Т.-А. обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК

У луганской команды остался 1 шанс

30 ноября 2023, 16:58 |
1163
3
К несчастью Зари. Маккаби Т.-А. обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Израильский «Маккаби» Тель-Авив обыграл исландский «Брейдаблик» и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций. Игра закончилась со счетом 2:1.

На 35-й минуте встречи счет открыл Дан Битон. На 56-й «Маккаби» мог удвоить преимущество благодаря голу хорошо знакомого для «Зари» Дора Переца, но взятие ворот отменили из-за игры рукой. Зато уже через 5 минут «Брейдаблик» сравнял счет. Однако победу для «Маккаби» на 82-й минуте вырвал Эран Захави.

Таким образом, «Маккаби» Т.-А. становится недосягаемым для луганской «Зари». Единственный шанс украинской команды выйти в плей-офф – обыгрывать «Гент» в сегодняшнем поединке в 19:45 и надеяться на поражение бельгийцев в последнем туре против «Маккаби». В 6-м туре против «Брейдаблика» луганчанам также необходима только победа.

Лига конференций. 5-й тур. 30 ноября.

Брейдаблик – Маккаби Т.-А. – 1:2.
Голы: Эййольфссон, 61 – Битон, 35, Захави, 82

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Брейдаблик Гент Лига конференций отчеты
Источник Sport.ua
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adidas777
Про що ви говорите? Які шанси? Якщо команда не грає. - У Зорі немає абсолютно жодних шансів!
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+6
kadaad
Так Зоря никакая, какие шансы!?
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+3
Выталкиватель парашутистов
Блажен кто верует...
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