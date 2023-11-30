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  4. Джейми КАРРАГЕР: «У тренеров Манчестер Юнайтед слишком много власти»
Англия
30 ноября 2023, 14:27 |
128
0

Джейми КАРРАГЕР: «У тренеров Манчестер Юнайтед слишком много власти»

Легенда «Ливерпуля» – о трансферной политике «Красных дьяволов»

30 ноября 2023, 14:27 |
128
0
Джейми КАРРАГЕР: «У тренеров Манчестер Юнайтед слишком много власти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что у главных тренеров «Манчестер Юнайтед» в последние годы слишком много полномочий в сфере трансферной работы:

«Думаю, что у тренеров просто слишком много власти. У топ-клубов есть топовые спортивные директора, те, кто управляет клубом. Мне кажется, все это оставили тренеру, он подписывает, кого хочет.

Посмотрите на Тен Хага сейчас – 60 или 70 процентов игроков, которых он подписал, либо из Эредивизи, либо те, с кем он работал раньше. Вы знаете, что он обладает невероятной властью в клубе. Это не сработало, как и с Жозе Моуриньо, ван Галом и другими.

Тренер тоже должен принимать участие в трансферах, я не говорю, что он не должен знать, кого подписывают. Но тренеру не должны позволять подписывать всех, кого захочется».

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл 3:3 с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

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Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед
Источник Daily Mail
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