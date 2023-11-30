Робби КИН: «Заря в сложной ситуации не сдалась и забила нам два гола»

Наставник «Маккаби» Тель-Авив Робби Кин прокомментировал победу в перенесенном матче Лиги конференций над луганской «Зарей» (3:2):

«Маккаби вел в счете 3:0, но Заря в сложной ситуации не сдалась и забила нам два гола. Мы знали, что второй тайм будет трудным из-за наших игровых способностей. Мы выполнили свою работу, и это самое главное».

Большая нагрузка ожидается в конце года? Мы концентрируемся на игре в четверг против «Брейдаблика». Следующая игра – всегда самая важная. Мы с нетерпением ждем ее, мы хотим удачно выступить. Мы будем готовы. А позже мы сосредоточимся на следующих играх».

Кико Бондозу был в составе впервые после травмы. Кико вернулся, он еще не в полной форме, но он этого заслуживает. Нужно время, и я надеюсь, что в четверг мы можем дать ему несколько минут. Он становится сильнее с каждым днем».

Голеадор «Маккаби» Т-А Дор Перец стал автором дубля в ворота «Зари» и с 4 забитыми голами делит 1–4 места в списке лучших бомбардиров Лиги конференции. Полузащитник рассказал:

«Я очень рад оказаться в такой ситуации. У нас полностью командный процесс. Тот, кто забьет гол, тот и выиграет. Но это результат работы всей команды и действий каждого игрока. И я рад, это то, что мы делаем. Усталость? Есть игры, где нет нагрузки и нет усталости. Аи главное – быть на поле и побеждать вместе с командой. И это то, что мы сделали.

Два поздних пропущенных «Маккаби» гола? Я думаю, что к концу мы проявили некоторую усталость и недостаток концентрации как игроков. Это сказалось на результате, но мы выиграли, мы взяли 3 очень важных очка в турнире, и это самое важное.

Насколько сложно было играть без зрителей? Суперсложно, но я думаю, что это последнее дело, что сложно нам как игрокам в такие дни. Самое главное – что происходит дома, в Израиле. Есть похищенные и раненые люди. Я надеюсь, что все вернутся быстро и благополучно, и что они восстановятся. Это самые важные вещи сегодня. Я надеюсь, что, по крайней мере, мы подарили болельщикам немного гордости и радости».