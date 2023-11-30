Владимир МИКИТИН: «В игре с Гентом многое будет зависеть от фарта»

Бывший капитан «Зари» Владимир Микитин, впоследствии на протяжении 13 лет тренировавший молодежную команду клуба, поделился со Sport.ua ожиданиями от матча луганчан с «Гентом» в 5-м туре группового этапа Лиги конференций (30 ноября, 19:45).

— Третья команда Бельгии против предпоследней команды УПЛ. Станет ли для вас неожиданностью, если «Заря» не проиграет в Генте?

— Если смотреть со стороны мест в своих чемпионатах, то кажется, что у «Зари» шансов нет. Но это не так. Шансы всегда есть. Главное — правильно выбрать тактику и стратегию на игру.

— С турнирной точки зрения «Заре» необходимо побеждать. Означает ли это, что команда попробует сыграть первым номером?

— Не думаю, что «Заря» будет играть первым номером. Команда будет ждать своего шанса на контратаках и по возможности применять высокий прессинг. Голевые моменты обязательно будут, главное — их использовать на 100%. Но и этого мало, если в обороне не будет надежности. А здесь как раз у «Зари» проблема.

— В последних шести матчах луганчане не проиграли лишь однажды. В чемпионате «Заря» и вовсе в зоне вылета. Глядя со стороны, что в команде не так?

— Видно, что играть на два фронта «Заре» очень тяжело. От этого нестабильная игра и проблемы в чемпионате Украины. Команде нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из зоны вылета. Думаю, это ей по силам.

— Кто лично вам нравится в нынешней «Заре»?

— Сегодня у «Зари» есть лидер в атаке — это Герреро. Лидер в средней линии — Мишнев. Неплохое впечатление оставляет Нагнойный. Есть забивной Алефиренко. В этой игре с «Гентом» многое будет зависеть и от футбольного фарта. Чего и хочу пожелать команде, которая мне далеко не чужая.

Матч «Гент» — «Заря» состоится 30 ноября в Генте на 20-тысячной «Геламко Арене». Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.