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  4. Владимир МИКИТИН: «В игре с Гентом многое будет зависеть от фарта»
Лига конференций
30 ноября 2023, 11:59 |
165
0

Владимир МИКИТИН: «В игре с Гентом многое будет зависеть от фарта»

Ветеран «Зари» — о предстоящем матче с лидером группы в Лиги конференций УЕФА

30 ноября 2023, 11:59 |
165
0
Владимир МИКИТИН: «В игре с Гентом многое будет зависеть от фарта»
ФК Металлург Запорожье. Владимир Микитин

Бывший капитан «Зари» Владимир Микитин, впоследствии на протяжении 13 лет тренировавший молодежную команду клуба, поделился со Sport.ua ожиданиями от матча луганчан с «Гентом» в 5-м туре группового этапа Лиги конференций (30 ноября, 19:45).

— Третья команда Бельгии против предпоследней команды УПЛ. Станет ли для вас неожиданностью, если «Заря» не проиграет в Генте?
— Если смотреть со стороны мест в своих чемпионатах, то кажется, что у «Зари» шансов нет. Но это не так. Шансы всегда есть. Главное — правильно выбрать тактику и стратегию на игру.

— С турнирной точки зрения «Заре» необходимо побеждать. Означает ли это, что команда попробует сыграть первым номером?
— Не думаю, что «Заря» будет играть первым номером. Команда будет ждать своего шанса на контратаках и по возможности применять высокий прессинг. Голевые моменты обязательно будут, главное — их использовать на 100%. Но и этого мало, если в обороне не будет надежности. А здесь как раз у «Зари» проблема.

— В последних шести матчах луганчане не проиграли лишь однажды. В чемпионате «Заря» и вовсе в зоне вылета. Глядя со стороны, что в команде не так?
— Видно, что играть на два фронта «Заре» очень тяжело. От этого нестабильная игра и проблемы в чемпионате Украины. Команде нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из зоны вылета. Думаю, это ей по силам.

— Кто лично вам нравится в нынешней «Заре»?
— Сегодня у «Зари» есть лидер в атаке — это Герреро. Лидер в средней линии — Мишнев. Неплохое впечатление оставляет Нагнойный. Есть забивной Алефиренко. В этой игре с «Гентом» многое будет зависеть и от футбольного фарта. Чего и хочу пожелать команде, которая мне далеко не чужая.

Матч «Гент» — «Заря» состоится 30 ноября в Генте на 20-тысячной «Геламко Арене». Начало игры — в 19:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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