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  4. Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 09:44 |
482
1

Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»

Пол Скоулз не понимает, что делает вратарь «Манчестер Юнайтед»

30 ноября 2023, 09:44 |
482
1
Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Пол Скоулз, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», после матча группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3) сказал, что у Андре Онана плохая концентрация и что он усложняет простые сейви.

«Тренеры должны нести ответственность за своих игроков. Очень жаль, ведь в последние несколько недель он выглядел хорошо. Он делает нестандартные сейвы, а в Лиге чемпионов, по-моему, он слишком расслаблен, и ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация – это все».

По поводу второго гола, пропущенного Онана, Скоулз добавил: «Это ужасная ошибка, и я не уверен, что он пытался сделать. Он заставляет нервничать всю команду, из-за него простые сейвы выглядят сложными, и даже в моменте с третьим голом, я думаю, ему можно было спасать команду. Он выглядит так, будто каждый раз будет пропускать, поэтому команды просто говорят «бейте по его воротам».

Нельзя предусмотреть ошибки вратарей, а сейчас это происходит слишком часто. Я не знаю, что они теперь с этим сделают», – сказал Скоулз.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Андре Онана Лига чемпионов Пол Скоулз
Источник The Telegraph
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BallsToTheWall
Онану борода мешает.  Он думает что в ней его сила.
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