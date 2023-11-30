Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи

«Реал» в зрелищном стиле победил «Наполи» (4:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов и обеспечил себе первое место в группе. Однако Андрей Лунин вряд ли доволен собой.

Украинский вратарь «Реала» получил оценку 5,9 от портала Whoscored. Андрей Лунин пропустил два гола после ударов с близкой дистанции. А всего ударов в створ было три. То есть Андрей Лунин совершил только один сэйв. Среди игроков, которые вышли в основном составе, только защитник «Наполи» Натан получил оценку ниже, чем украинец – 5,7.

Лучшим же игроком матча стал Джуд Беллингем. Англичанин забил гол, сделал ассист и получил оценку 9,1 от Whoscored.

Оценки Whoscored за матч