Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 03:59
73
0

Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи

Украинец не блеснул

30 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 03:59
73
0
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в зрелищном стиле победил «Наполи» (4:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов и обеспечил себе первое место в группе. Однако Андрей Лунин вряд ли доволен собой.

Украинский вратарь «Реала» получил оценку 5,9 от портала Whoscored. Андрей Лунин пропустил два гола после ударов с близкой дистанции. А всего ударов в створ было три. То есть Андрей Лунин совершил только один сэйв. Среди игроков, которые вышли в основном составе, только защитник «Наполи» Натан получил оценку ниже, чем украинец – 5,7.

Лучшим же игроком матча стал Джуд Беллингем. Англичанин забил гол, сделал ассист и получил оценку 9,1 от Whoscored.

Оценки Whoscored за матч

По теме:
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Худший игрок лучшей команды. Зинченко не удался матч против Ланса
Брага – Унион – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов и обзор
Андрей Лунин Реал Мадрид Наполи Реал - Наполи Лига чемпионов
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29 ноября 2023, 20:12 0
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма

ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы
Футбол | 30 ноября 2023, 00:59 0
ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы
ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
Футбол | 29.11.2023, 20:11
Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Другие виды | 29.11.2023, 20:29
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29.11.2023, 17:45
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
28.11.2023, 21:59
Бокс
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
28.11.2023, 19:12 1
Футбол
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
28.11.2023, 15:47 6
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 37
Футбол
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем