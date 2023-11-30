Монпелье – Клермон – 1:1. Пенальти спас хозяев. Видео голов и обзор матча

Впервые эти команды сыграли 8 октября. «Монпелье» вел 4:2 в матче с «Клермоном», однако на последних минутах фанат хозяев бросил петарду под ноги вратарю гостей Мори Диаву. Тот потерял сознание. Матч было решено переиграть без зрителей, а «Монпелье» оштрафовали на одно очко.

«Клермон» долго вел в счете благодаря быстрому голу Гоналона. Однако за три минуты до конца Саванье с пенальти спас «Монпелье» от поражения.

«Клермон» остался в зоне вылета – 10 очков, 17-е место. У «Монпелье» 13 очков и 13-я позиция.

Лига 1

8-й тур

«Монпелье» – «Клермон» – 1:1

Голы: Гоналон, 7 (0:1), Саванье, 87, пенальти (1:1).