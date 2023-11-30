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Чемпионат Франции
Монпелье
29.11.2023 20:00 – FT 1 : 1
Клермон
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Франция
30 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 30 ноября 2023, 03:31
31
0

Монпелье – Клермон – 1:1. Пенальти спас хозяев. Видео голов и обзор матча

В чемпионате Франции состоялась переигровка

30 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 30 ноября 2023, 03:31
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0
Монпелье – Клермон – 1:1. Пенальти спас хозяев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые эти команды сыграли 8 октября. «Монпелье» вел 4:2 в матче с «Клермоном», однако на последних минутах фанат хозяев бросил петарду под ноги вратарю гостей Мори Диаву. Тот потерял сознание. Матч было решено переиграть без зрителей, а «Монпелье» оштрафовали на одно очко.

«Клермон» долго вел в счете благодаря быстрому голу Гоналона. Однако за три минуты до конца Саванье с пенальти спас «Монпелье» от поражения.

«Клермон» остался в зоне вылета – 10 очков, 17-е место. У «Монпелье» 13 очков и 13-я позиция.

Лига 1

8-й тур

«Монпелье» – «Клермон» – 1:1

Голы: Гоналон, 7 (0:1), Саванье, 87, пенальти (1:1).

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Тежи Саванье (Монпелье).
28’
Мишель Тер-Закарян (Монпелье) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Гоналон (Клермон).
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видео голов и обзор Монпелье Клермон Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу пенальти Максим Гоналон
Источник Sport.ua
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