Василий КОБИН: «Порту не будет фаворитом в игре с Шахтером»

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы «Шахтера» в борьбе с «Порту» за выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

– Надежный тыл – это хороший знак, ведь 13 декабря в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов «Шахтеру» с «Порту» нельзя будет пропускать. Но это половина дела, надо обязательно забивать и побеждать, если горишь желанием пробиться в плей-офф.

Я владею информацией, что многие специалисты называют «Порту» – фаворитом, но я бы не спешил с таким прогнозом. Убежден, что «Шахтер» в декабре будет действовать по привычной для него тактической схеме 4-1-4-1. Вчера единственным нападающим у дончан был Сикан, который много поработал на команду. Хотя не исключено, что в Португалии он сыграет на позиции «наконечника». В последнее время ряды «Порту» покинули несколько ведущих исполнителей и «горожане» уже не могут обойтись без сбоев, как дома, так и на международной арене. Если «Шахтер» будет таким мотивированным, четко выполнять тренерские установки, как в недавнем поединке с «Барселоной», то у него есть неплохие шансы пройти и «Порту».

После победы над «Антверпеном» в активе «Шахтера» 9 очков в 5 турах ЛЧ – столько же у «Порту», но «драконы» опережают «горняков» по дополнительным показателям. Решающая игра за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 по киевскому времени, в ней «Шахтеру» необходима только победа.