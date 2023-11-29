В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Гент» идет первым с десятью баллами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.