Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Гент – Заря
Лига конференций
29 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
165
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Гент – Заря

В Генте состоится матч 5 тура Лиги конференций

29 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
165
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Гент – Заря
ФК Заря

В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Гент» идет первым с десятью баллами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гент – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Арсенал – Ланс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
прогнозы Гент Заря Луганск Лига конференций
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
Футбол | 29 ноября 2023, 16:05 1
ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте

Арбитр принял решение не давать фол в спорном моменте

Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28 ноября 2023, 21:43 3
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков
Футбол | 29.11.2023, 12:00
А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков
А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
Футбол | 28.11.2023, 23:20
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Биатлон | 28.11.2023, 21:54
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 18
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
28.11.2023, 12:33 36
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем