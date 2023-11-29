Лига конференций29 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Гент – Заря
В Генте состоится матч 5 тура Лиги конференций
29 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
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В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.
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После четырех матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Гент» идет первым с десятью баллами.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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