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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 18:33 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
173
0

Василий КОБИН: «Быстрый гол придал Шахтеру уверенность»

Экс-защитник «горняков» – об игре против «Антверпена»

29 ноября 2023, 18:33 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:38
173
0
Василий КОБИН: «Быстрый гол придал Шахтеру уверенность»
Александр Приходько. Василий Кобин

Взяв верх над «Антверпеном» – 1:0 в поединке группового этапа Лиги чемпионов, футболисты «Шахтера» продолжают борьбу за почетный приз.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло дончанам взять верх во вчерашнем противостоянии в немецком Гамбурге.

– Те болельщики, которые ожидали в Германии стать свидетелями зрелищного матча – прогадали. В конце концов, не секрет, что красота отходит на второй план, когда на кону – достижение нужного результата.

– Быстрый гол помог вчера подопечным Марино Пушича поверить в то, что заставят «Антверпен» капитулировать.
– Да, он добавил уверенности, прежде всего, психологически. Ведь у меня и сейчас перед глазами тот поединок первого круга в Антверпене, когда гости проигрывая 0:2 во втором тайме, достигли перелома и одержали суперволевую победу, хотя «горожане» могли спастись, однако в компенсированное время не реализовали пенальти.

– Вчера также были два разных тайма.
– Мне больше понравился первый, когда номинальные хозяева довольно быстро вышли вперед, а затем захватив инициативу, диктовали условия. Я не знаю, какие были установки во время перерыва, но во втором тайме «Шахтер» уже действовал по счету. Бельгийцы начали чаще контролировать мяч, но чувствовалось, что дончане в случае необходимости, сразу же прибавят. Даже при таких обстоятельствах «Шахтер» действовал острее, дважды союзником «горожан» становилась перекладина, а Бондаренко не реализовал выход один на один с вратарем соперника.

– Считаете победу заслуженной?
– Как говорят в таких случаях, победили на классе и, что важно, не приложили для этого максимум усилий. Понравилось мне и то, что позволили создать бельгийцам у своих ворот лишь несколько полумоментов.

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Василий Кобин Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен инсайд
Источник Sport.ua
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