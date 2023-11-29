Тренер Руха U-19: Мы можем быть конкурентными на уровне Юношеской лиги УЕФА

Главный тренер львовского «Руха» U-19 Сергей Задорожный прокомментировал победу над сверстниками из «Мидтьюлланда» (1:0), которая не спасла команду от вылета из Юношеской лиги УЕФА:

«Сегодня команда сыграла намного лучше и агрессивнее и выполнила все установки на поединок. В отличие от первого матча, в этом поединке «Рух» сыграл в коллективный футбол, поэтому такие разные результаты в этих двух играх.

Ребята должны были сыграть против хорошего соперника, ведь «Мидтьюлланд» хорошо проявил себя в этом противостоянии. Футболисты должны были набраться опыта и проверить себя на фоне мощного европейского коллектива. Сегодня игроки «Руха» доказали, что умеют играть в яркий футбол и могут быть конкурентными на этом уровне.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше голов и претендовать на проход в следующую стадию еврокубка. Впрочем и соперник имел несколько возможностей вблизи наших ворот – нужно работать над этими ошибками. Этот матч показал, что «Руху» трудно было играть в позиционной атаке, ведь основная угроза у ворот «Мидтьюлланда» создавалась когда наши игроки выигрывали борьбу, имели пространство, убегали в контратаки.

Если подытожить наше выступление в нынешней еврокубковой кампании, то сказалась нестабильность молодежи. Как показал матч в Дании – мы могли в первом матче сыграть лучше и навязать борьбу сопернику, чтобы это был более приемлемый результат. Впрочем, это важный опыт для игроков и они будут иметь большую пользу от этих матчей в Юношеской лиге УЕФА».