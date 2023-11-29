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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 29 ноября 2023, 17:13
453
0

Олег МАТВЕЕВ: «Этому Шахтеру где-то не хватает мастерства»

Бывший игрок «горняков» прокомментировал победу клуба над «Антверпеном»

29 ноября 2023, 15:49 | Обновлено 29 ноября 2023, 17:13
453
0
Олег МАТВЕЕВ: «Этому Шахтеру где-то не хватает мастерства»
Олег Матвеев

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев прокомментировал победу донецкого клуба над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Футбол был не очень зрелищным, но интересным. Получилась тяжелая игра для «Шахтера». В первом тайме горняки владели инициативой – контролировали мяч, больше атаковали и были острее, забили быстрый гол. А после перерыва отдали инициативу и играли по результату. Но мне очень понравилось, как все ребята отрабатывали в обороне и проявили «шахтеровский» характер, где-то через не могу.

– Прокомментируйте забитый гол.
– Зубков хорошо подал «на ударе», подача не была высокой, нужно было найти своего игрока. Матвиенко опередил своего опекуна, здорово подставил голову и забил.

– Не было ли волнения во втором тайме, что бельгийцы могут дожать?
– Было! С одной стороны нельзя сказать, что они очень быстрые, но они сбились на навал и их постоянные навесы и подачи заставляли нервничать. Был момент, когда Бондаренко не забил с выхода один на один и сразу обратная атака получилась очень опасной.

– «Шахтер» Пушича не забивает больше одного гола за игру. Почему?
– Где-то не хватает мастерства в завершении, хотя Сикан, Невертон и Зубков достаточно квалифицированные игроки, где-то не хватает везения. Моментов создавали немало. Бросилось в глаза, что не бьют куда попало, а контролируют грамотно мяч, а еще – отрабатывают свои зоны. Раньше если в чемпионате это не очень прослеживалось, то в ЛЧ было заметно. Теперь после потерь ребята правильно возвращаются за линию мяча и знают, что делать.

– Кто лучший игрок матча?
– Очень понравились Судаков, Зубков, Матвиенко с Бондарем и Степаненко. Разник в каждом матче мне очень нравится. Достойная замена Трубину, уверен, что у него большое будущее.

– Видите ли шансы на плей-офф ЛЧ?
– Не удивлюсь, если «Шахтер» обыграет «Порту» на выезде. Все команды уже научились играть. Нужно немножечко больше фарта. Думаю, «Шахтер» хорошо подготовится к этой игре и будет настраиваться на победу.

После победы над «Антверпеном» в активе «Шахтера» 9 очков в 5 турах ЛЧ – столько же у «Порту», но «драконы» опережают «горняков» по дополнительным показателям. Решающая игра за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 по киевскому времени, в ней «Шахтеру» необходима только победа.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Олег Матвеев
Источник УПЛ-ТВ
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