Бойко и Шовковский – лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Лучшим игроком 15-го тура УПЛ был признан вратарь «Полесья» Дениса Бойко, который отстоял «на ноль» в поединке с донецким «Шахтером» (ничья 0:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 15-го тура УПЛ он опередил Владимира Адамюка из «Днепра-1», Виталия Дахновского из «Вереса» и Владислава Кабаева из «Динамо» Киев.

Лучшим тренером был признан наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский, чья команда одержала победу в матче против «Руха» (2:0). Также на награду претендовали Юрий Калитвинцев из «Полесья», Юрий Максимов из «Днепра-1» и Юрий Вернидуб из «Кривбасса».