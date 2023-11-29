Бойко и Шовковский – лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ
Награды получили вратарь «Полесья» и тренер «Динамо»
Лучшим игроком 15-го тура УПЛ был признан вратарь «Полесья» Дениса Бойко, который отстоял «на ноль» в поединке с донецким «Шахтером» (ничья 0:0).
В борьбе за приз лучшему игроку 15-го тура УПЛ он опередил Владимира Адамюка из «Днепра-1», Виталия Дахновского из «Вереса» и Владислава Кабаева из «Динамо» Киев.
Лучшим тренером был признан наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский, чья команда одержала победу в матче против «Руха» (2:0). Также на награду претендовали Юрий Калитвинцев из «Полесья», Юрий Максимов из «Днепра-1» и Юрий Вернидуб из «Кривбасса».
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