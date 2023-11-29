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  4. Бойко и Шовковский – лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 15:04 |
201
1

Бойко и Шовковский – лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Награды получили вратарь «Полесья» и тренер «Динамо»

29 ноября 2023, 15:04 |
201
1
Бойко и Шовковский – лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ
ФК Полесье. Денис Бойко

Лучшим игроком 15-го тура УПЛ был признан вратарь «Полесья» Дениса Бойко, который отстоял «на ноль» в поединке с донецким «Шахтером» (ничья 0:0).

В борьбе за приз лучшему игроку 15-го тура УПЛ он опередил Владимира Адамюка из «Днепра-1», Виталия Дахновского из «Вереса» и Владислава Кабаева из «Динамо» Киев.

Лучшим тренером был признан наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский, чья команда одержала победу в матче против «Руха» (2:0). Также на награду претендовали Юрий Калитвинцев из «Полесья», Юрий Максимов из «Днепра-1» и Юрий Вернидуб из «Кривбасса».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Денис Бойко Александр Шовковский Полесье Житомир Динамо Киев
Источник УПЛ
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Комментарии 1
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aleks8-48
Вратарь становится лучшим только тогда,когда у него уязвимая защита. С хорошими защитниками у вратаря нет шансов быть лучшим. Поэтому считаю, что лучшим игроком назначать вратаря не корректно. По каким критериям назначают лучшего тренера мне не понятно. Что такое выдающееся совершил Шовковский в матче этого тура? Думаю Григорчук более достоен, он сумел перестроить команду после удаления и даже забить гол в меньшинстве лидеру. Или лучшего дают за не проигранный матч у принципиального  ,а не за тренерское мастерство?
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