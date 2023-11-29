ПЕГУЛА: «Не считаю, что должна играть роль следующей Серены или Винус»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свое попадание в рейтинг Forbes «30 до 30», в котором отметили топ-30 самых успешных деятелей США до 30 лет.

«Я не думаю, что кто-то сможет заменить Серену. Наличие других ведущих американцев определенно помогает, потому что я не могу представить себя единственной американкой. На таких, как Коко Гофф, оказывается большое давление, поскольку их считают следующей Сереной или Венус. Я же не считаю, что должна играть эту роль.

Очень круто, когда я могу сказать: «Я выиграла столько-то матчей на харде, такого не было со времен Серены». Такие маленькие статистические данные – это сильно. Я могу делать это и с Коко, с которой у меня разница в возрасте 10 лет, и мы видим такую статистику... «Две американки не выходили в полуфинал в одиночном и парном разрядах со времен Серены и Винус». Это действительно очень круто, и я не думаю, что когда-либо ожидала увидеть это. Но мне было приятно увидеть статистику в сочетании с моим именем.

Я определенно не собираюсь бить рекорды по количеству выигранных турниров Grand Slam (смеется). Но это очень круто – быть упомянутой в этом списке. Особенно в американском теннисе», – сказала Пегула, завершившая год в топ-5 мирового рейтинга.

В этом сезоне Джессика Пегула заработала $5,967,890 призовых в этом сезоне.