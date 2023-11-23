WTA23 ноября 2023, 19:38 |
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Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Элина вошла в топ-30 теннисисток по призовым за сезон
23 ноября 2023, 19:38 |
2422
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WTA опубликовала список теннисисток, в котором предоставлен отчет о призовых за 2023 год.
Большего всего заработала первая ракетка мира Ига Свентек – 9,857,686 долларов. На 2-м месте – Арина Соболенко ($8,202,653), на 3-м – Коко Гофф ($6,669,622).
В топ-5 также вошли Джессика Пегула ($5,967,890) и Елена Рыбакина ($5,493,437).
Среди украинок наибольшую сумму денег получила Элина Свитолина ($1,457,493).
Топ-5 украинских теннисисток по призовым за 2023 год:
- Элина Свитолина – $1,457,493
- Ангелина Калинина – $1,148,054
- Марта Костюк – $1,104,469
- Леся Цуренко – $963,548
- Катерина Байндл – $481,474
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