Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?

WTA опубликовала список теннисисток, в котором предоставлен отчет о призовых за 2023 год.

Большего всего заработала первая ракетка мира Ига Свентек – 9,857,686 долларов. На 2-м месте – Арина Соболенко ($8,202,653), на 3-м – Коко Гофф ($6,669,622).

В топ-5 также вошли Джессика Пегула ($5,967,890) и Елена Рыбакина ($5,493,437).

Среди украинок наибольшую сумму денег получила Элина Свитолина ($1,457,493).

Топ-5 украинских теннисисток по призовым за 2023 год: