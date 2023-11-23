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  4. Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
WTA
23 ноября 2023, 19:38 |
2422
0

Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?

Элина вошла в топ-30 теннисисток по призовым за сезон

23 ноября 2023, 19:38 |
2422
0
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

WTA опубликовала список теннисисток, в котором предоставлен отчет о призовых за 2023 год.

Большего всего заработала первая ракетка мира Ига Свентек – 9,857,686 долларов. На 2-м месте – Арина Соболенко ($8,202,653), на 3-м – Коко Гофф ($6,669,622).

В топ-5 также вошли Джессика Пегула ($5,967,890) и Елена Рыбакина ($5,493,437).

Среди украинок наибольшую сумму денег получила Элина Свитолина ($1,457,493).

Топ-5 украинских теннисисток по призовым за 2023 год:

  1. Элина Свитолина – $1,457,493
  2. Ангелина Калинина – $1,148,054
  3. Марта Костюк – $1,104,469
  4. Леся Цуренко – $963,548
  5. Катерина Байндл – $481,474
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Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гофф Джессика Пегула Елена Рыбакина Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) призовые
Источник WTA
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