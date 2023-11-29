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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Фейенорд хорошо играет в Европе на своем стадионе»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 10:39 |
103
0

Диего СИМЕОНЕ: «Фейенорд хорошо играет в Европе на своем стадионе»

Тренер «Атлетико» Мадрид – о выходе в плей-офф Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 10:39 |
103
0
Диего СИМЕОНЕ: «Фейенорд хорошо играет в Европе на своем стадионе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу 3:1 над «Фейеноордом», которая позволила «Матрасникам» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов:

«Я очень рад за игроков. Знали, какой тяжелый у нас соперник. Знали, что они хорошо играют в Европе на своем стадионе и прекрасно выступают в чемпионате. Но мы хорошо справились с этим, мы сыграли так, как хотели.

Некоторые футболисты очень сыграли индивидуально, и в целом, я думаю, мы провели очень важный матч для клуба».

Матч с «Фейеноордом» стал для Симеоне сотым в Лиге чемпионов в качестве тренера.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Фейеноорд Лига чемпионов
Источник УЕФА
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