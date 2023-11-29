Диего СИМЕОНЕ: «Фейенорд хорошо играет в Европе на своем стадионе»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу 3:1 над «Фейеноордом», которая позволила «Матрасникам» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов:

«Я очень рад за игроков. Знали, какой тяжелый у нас соперник. Знали, что они хорошо играют в Европе на своем стадионе и прекрасно выступают в чемпионате. Но мы хорошо справились с этим, мы сыграли так, как хотели.

Некоторые футболисты очень сыграли индивидуально, и в целом, я думаю, мы провели очень важный матч для клуба».

Матч с «Фейеноордом» стал для Симеоне сотым в Лиге чемпионов в качестве тренера.